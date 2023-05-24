حريق هائل يلتهم محل أدوات منزلية في مدينة دسوق بكفر الشيخ

شبّ حريق هائل في محل للأدوات المنزلية بشارع السوق الجديد المتفرع من شارع سعد زغلول بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بسبب ماس كهربائي، والتهمت النيران جميع محتويات المحل، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، والسيطرة عليه، من رجال الحماية المدنية.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بنشوب حريق بمحل للأدوات المنزلية بشارع السوق الجديد المتفرع من شارع سعد زغلول بمدينة دسوق.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقل لموقع الحادث العميد إبراهيم عصام مشرف، مأمور قسم دسوق، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، والمقدم محمد أبو حطب، رئيس مباحث قسم دسوق، ورجال الإطفاء، والحماية المدنية، وسيارتين إطفاء، وسيارة إسعاف للموقع.

وبمساعدة أهالي المنطقة، نجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق الهائل، وإخماده بعد أن التهم جميع محتويات المحل.