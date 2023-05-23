إخماد حريق في محول كهرباء بمنطقة التجمع الأول دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا التهم محول كهرباء بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

تفاصيل الحريق

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محول كهرباء بأحد الكمبوندات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء.

كردون أمني

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل محول كهرباء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.