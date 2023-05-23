تفاصيل حريق جراج أسفل كوبري قها بالقليوبية.. 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق جراج سيارات نقل وقود أسفل كوبري قها على الطريق الزراعي «مصر - الإسكندرية»، وتحديد ملابساته وتقدير الخسائر والتلفيات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

السيطرة على حريق جراج في قها

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد سيطرت على حريق اندلع داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

حريق جراج قها اليوم

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها، حيث اندلع الحريق بسيارة محملة بالوقود، وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق.

7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.