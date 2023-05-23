السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الغربية دون إصابات

شب حريق هائل داخل شقة سكنية، بقرية ميت غزال التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمباني المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بالسنطة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية، وتصاعد كثيف للدخان، بقرية ميت غزال التابعة لدائرة المركز.

وجرى الدفع بسيارات قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وفرض كردون أمني، وإخلاء الشقق السكنية المجاورة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وتمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

لا خسائر في الأرواح

وتبين من المعاينة الأولية، أنّ النيران أتت على بعض من محتويات الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.