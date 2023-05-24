«ملجأ الزمن» تفوز بجائزة البوكر الدولية.. تدور حول عيادة لمرضى آلزهايمر

حصد الكاتب الشاعر البلغاري جيورجي جوسبودينوف، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة البريطانية «لندن»، جائزة البوكر الدولية، عن رواية تايم شلتر «ملجأ الزمن».

وصدرت رواية تايم شلتر «ملجأ الزمن»، بالفرنسية في 2021 عن دار «جاليمار» بعنوان «بلد الماضي»، فيما ترجمت رواية تايم شلتر «ملجأ الزمن»، إلى عدة لغات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتكافئ جائزة البوكر الدولية، سنويا أفضل عمل روائي مترجم إلى اللغة الإنجليزية، كما تمنح اللجنة المنظمة للجائزة الروائي جائزة مالية يتقاسمها مناصفة مع المترجم.

50 ألف جنيه إسترليني جائزة لرواية ملجأ الزمن

وسيحصل الكاتب، الشاعر البلغاري جيورجي جوسبودينوف «55 عامًا»، والمترجمة أنجيلا رودل، على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمانها مناصفة.

وفازت رواية تايم شلتر «ملجأ الزمن»، على «بولدر» للإسبانية إيفا بالتاسار، و«ولدت» للكاتب المكسيكي جوادالوبي نيتيل.

لجنة التحكيم: ملجأ الزمن مليئة بالسخرية

من جانبها، قالت رئيسة لجنة التحكيم، الكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، إن رواية تايم شلتر «ملجأ الزمن»، عمل عميق يتناول قضية معاصرة جدا: «ماذا يحدث لنا عندما نخسر ذكرياتنا؟»، مشيدة في تصريح للصحفيين، برواية رائعة مليئة بالسخرية والحزن.

وتنقل أحداث رواية تايم شلتر «ملجأ الزمن»، القارئ إلى عيادة للماضي مخصصة للمصابين بمرض آلزهايمر، وفقا لأحداث الرواية، تنقسم العيادة إلى طوابق، مصمم كل منها بأدق التفاصيل لنقل المرضى مرحلة زمنية من الماضي «10 سنوات».

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن العيادة تشهد بدلا من المصابين بمرض آلزهايمر، تدفق أشخاص أصحاء يريدون الهرب من أهوال الحياة، لتنشب معركة بين الماضي والحاضر.