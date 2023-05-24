نهاية مأساوية لأمريكي ساعد «بط» على عبور الطريق.. «تصفيق» انتهى بـ«جريمة»

قصة إنسانية، بطلها أمريكي، رفق بالحيوان، فقد حياته تحت عجلات سيارة في أحد طرق ولاية كاليفورنيا الواقعة غرب الولايات المتحدة.

ولفظ رجل أمريكي يدعى كيسي ريفارا، البالغ من العمر 41 عامًا، أنفاسه الأخيرة تحت عجلات سيارة في كاليفورنيا أثناء محاولته مساعدة بط على عبور الطريق.

ريفارا يوقف سياراته لمساعدة بط

وترجع الأحداث إلى يوم الخميس الماضي، في نحو الساعة 08:15 مساء بالتوقيت المحلي، حيث أوقف ريفارا سيارته على متنها أطفاله الاثنين صوفيا وجيمس، البالغان من العمر 11 و6 سنوات، حيث كانوا في طريقهم إلى المنزل من عند تقاطع طريق بارك درايف وطريق ستانفورد رانش في روكلين، لمساعدة بط على عبور الطريق، فيما جاءت سيارة تقودها فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، فصدمته، ما أدى إلى مصرعه.

بدورها، ذكرت شرطة روكلين، أنّ أحد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقي حتفه تحت عجلات سيارة بينما كان يساعد بط لعبور الطريق، ووقع الحادث في نحو الساعة 8:30 مساءً، عندما اصطدمت سيارة بشخص خرج من مركبته.

وأشارت وسائل إعلام إلى توقف قائدي السيارات، أثناء مساعدة ريفارا للبط، فيما صفق كثيرون له على العمل. وبعد ثوان قليلة، صدمته السيارة ولقي مصرعه في مكان الحادث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إغلاق الطريق حتي صباح الجمعة

من جانبها، أغلقت السلطات، الطريق حتى صباح الجمعة، فيما بدأ الضباط التحقيق في مكان الحادث، وفق ما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

وعلى إثر الحادث، ترك المعزون الزهور والبط المطاطي عند التقاطع الذي وقع فيه الحادث، الذي تسبب في مصرع ريفارا.

من جانبها، قالت أنجيل تشاو، أرملة ريفارا، إنّها تأثرت بشدة بالحب الكبير والدعم الذي تلقته عائلتها بعد مصرع زوجها، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.