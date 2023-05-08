تفاصيل حادث دهس 20 شخصًا أمام مأوى المهاجرين بولاية تكساس الأمريكية

شهدت مقاطعة «براونزفيل» الحدودية بولاية تكساس الأمريكية حادث دهس أمام مأوى للمهاجرين بالمقاطعة، بحسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة لوكالة CNN الأمريكية.

توقيت حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس الأمريكية

وأفاد تقرير «سي.إن.إن»، أنَّ حادث الدهس أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس الأمريكية، نتج عنه سقوط 10 ضحايا توفوا في الحال، فيما أصيب آخرون.

وعرضت الوكالة الأمريكية فيديو يوضح حادث الدهس أمام مأوى للمهاجرين بـ ولاية تكساس الأمريكية، وبحسب حديث عضو الكونجرس هنري كويلار لـCNN والمقطع الذي أرسله مكتبه، فإنَّ توقيت الحادث كان في الـ 8:30 من صباح اليوم.

https://arabic.cnn.com/miscellaneous/video/2023/05/08/v137582-brownsville-texas-shelter-deadly-car-crash-vpx

تصريحات عضو الكونجرس لـ CNN عن حادث دهس سيارة أمام مأوى مهاجرين

وأضاف عضو الكونجرس الأمريكي في تصريحاته لمراسلة «سي إن. إن»، أنَّه كان هناك ما يقرب من 20 إلى 25 مهاجرا على الرصيف المقابل للمأوى في انتظار الحافلة، ولقي 10 منهم مصرعهم وأصيب آخرون بسبب دهس سيارة لهم أمام مأوى المهاجرين بولاية تكساس.

فيما أكد أنَّ معلوماته عن حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس الأمريكية، جاءت من كاميرا المراقبة الخاصة به والتي رصدت الحادث بأكمله صباح اليوم.

معلومات عن حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بتكساس

من ناحية أخرى، توضح البيانات التي جمعتها شرطة ولاية تكساس بشكل مبدئي عن حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بالولاية الأمريكية الآتي:

- السيارة من طراز رينج روفر 2007 كانت تسير بسرعة عالية للغاية، أو جنونية، لتتسبب في تصادم بالرصيف الذي يجلس عليه المهاجرون في انتظار الحافلة، وفقا لتقرير عن حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس الأمريكية.

- أدت قيادة السائق للسيارة بسرعة جنونية إلى تجاوزه الإشارة الحمراء وفقدانه السيطرة عليها لتصطدم بالرصيف على بعد ما يقرب من 30 قدم فقط من المهاجرين الجالسين.

- بسبب تصادم السيارة بالرصيف، أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم السائق الذي تم اعتقاله من قبل السلطات حيث حاول الهرب، لكن شهود عيان نجحوا في احتجازه حتى وصول الشرطة ونجحوا في إحباط محاولته.

- حتى الآن، لم يتم تحديد إذا كان حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس الأمريكية، تم عن عمد أم لا.

- أصيب بعض الأشخاص الذين تزامن سيرهم على الرصيف عند وقوع حادث دهس السيارة أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس، حيث كانوا على بعد نحو 9 أمتار.

- السيارة التي تسببت في حادث دهس المهاجرين بولاية تكساس الأمريكية، هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، اندفعت نحو الرصيف لتنقلب وتستمر في التحرك لمسافة 60 مترا، بحسب شهادة مدير مأوى المهاجرين التي أدلى بها للشرطة.