طقس حار يضرب جنوب سيناء.. وجبل سانت كاترين يسجل 7 درجات

تزامنا مع اجتماعات بنك التنمية الإفريقي المنعقد حاليا بشرم الشيخ، تشهد محافظة جنوب سيناء ارتفاع درجات الحرارة على مستوى المحافظة، وبخاصة في مدن خليج العقبة التي سجلت صباح اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة في مدينة نويبع وسجلت 37 درجة.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالة المناخ في المحافظة غير مستقرة، حيث تجد أياما تنخفض فيها درجات الحرارة، وأخرى ترتفع فيها الحرارة، وقال إن اليوم الأربعاء تشهد المدن السياحية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

نويبع 37 درجة

أوضح محافظ جنوب سيناء إن مدينة نويبع التي تضم ميناء نويبع البحري سجلت اليوم اعلي درجة حرارة علي مستوي المحافظة حيث بلغت درجة الحرارة العظمي 37 درجة، والصغري 28 درجة.

مدينة شرم الشيخ سجلت 35 حرارة 26 درجة والعظمي 33 درجة، دهب 27 درجة العظمى 33 درجة، سجلت مدينة طابا 24 درجة العظمي 36 درجة، طور سيناء 23 درجة العظمي 34 درجة.

جبل سانت كاترين 7 درجات

أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن طقس سانت كاترين اليوم الأربعاء معتدل طوال اليوم وسجلت المدينة صباح الأربعاء 15 درجة، مشيرا إلى أن جبل سانت كاترين سجل أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية 7 درجات، بينما سجل جبل موسى درجة حرارة 10 درجات.