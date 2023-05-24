الأرض تهتز.. زلازل تضرب عددا من الدول دون وقوع أضرار

شهدت عدد من دول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين ضعيفة ومتوسطة، دون إبلاغ السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتراوحت قوة الهزات للأرضية التي شهدتها عدد من الدول حول العالم من بينها تركيا وأيسلندا وإسبانيا، والهند، ما بين 2 درجات و 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات الأرضية التي أعلن عنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا بعمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ونرصد أهم الهزات الأرضية والزلازل التي ضربت عددا من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء:

إسبانيا:

شهدت إسبانيا، هزة أرضية بقوة 2.5 ريختر، على مسافة 11 كيلومتربين الجنوب والجنوب الغربي من تشينتشيا دي مونت أراجون.

أيسلندا:

ضربت البلاد، الواقعة شمال المحيط الأطلسي، هزة أرضية بقوة 3.4 درجة عل عمق 9 كيلومترات، وعلى مسافة 330 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة ريكيافيك، وفقا لما ذكرته بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

هزة على مسافة 69 كيلومترا من قهرمان مرعش

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 ريختر وسط تركيا، على مسافة 69 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي قهرمان مرعش، و23 كيلومترا جنوب غرب جوكسون.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة شرق البلاد، على عمق 10 كيلومترات.

الحيد الهندي الجنوب الغربي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 1576 كيلومتر بين الشرق والجنوب الشرقي، مدينة «إيست لندن» الواقعة في جنوب شرق جنوب أفريقيا، المطلة على المحيط الهندي

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2 ريختر، جنوب كاليفورنيا بعمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 41 كيلومتربين الشرق والشمال الشرقي من مدينة مورينو فالي.