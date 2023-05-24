كوارث حول العالم: دول تشهد زلازل.. وبراكين تنشط من جديد

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية، ونشاط بركان، وحادث اختناق في اليمن، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الكوارث خلال الساعات الـ24 الماضية:

ضربت عدة هزات أرضية عددا من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، تراوحت قوتها ما بين ضعيفة ومتوسطة، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كان من بينها:

رومانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة3.1 ريختر، رومانيا الواقعة جنوب شرق أوروبا على مسافة 12 كيلومترا تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 14 كيلومتر غرب ليبوفا.

تركيا

شهدت تركيا، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت وسط تركيا على عمق 5 كيلومترات.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، شمال غرب غازي عنتاب جوب البلاد.

كوستاريكا:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر، كوستاريكا الواقعة في أمريكا الوسطى على عمق 7 كيلومترات، وقال الزلازل الاوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 98 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدسنة سان خوسيه.

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب بالي الإندونيسية

إندونيسيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر، جزيرة بالي الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة الهزة على مسافة 56 كيلومتر شمال مدينة دنباسار.

نشاط بركان بوبوكاتيبيتل بالمكسيك:

وشهدت المكسيك، الدولية الواقعة في قارة أمريكا الشمالية، التي تقع جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت السلطات مستوى التحذير لانبعاث بركان بوبوكاتيبيتل إلى الدرجة الأولى دون مستوى الإنذار الأحمر، حيث انبعث الدخان والرماد والصخور المنصهرة في السماء، ما يشكِّل مخاطر على الطيران، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اختناق 6 أشخاص أثناء حفر بئر للمياه شمال غربي اليمن

اليمن:

وفي اليمن، لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 من نفس العائلة، اختناقاً أثناء حفر بئر للمياه في قرية الحدب بمديرية أفلح بمحافظة حجة الواقعة شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.