خبير تكنولوجي: استضافة مصر الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات نجاحا كبيرا للقطاع

تنطلق فاعليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR)، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في مدينة شرم الشيخ، ويشارك فيها نحو 70 دولة وحوالى 700 خبير على مستوى العالم.

وبحسب ما كشفته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ الهدف من هذه القمة هو فتح حوارا عالميا، يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم، لمناقشة أبرز القضايا التي تعني قطاع الاتصالات، ويقوم على تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

تهيئة المناخ لاستضافة مصر لكبرى الأحداث العالمية

وحول أهمية الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، قال محمد الحارثي خبير الاتصالات، إن استضافة مصر لهذه الندوة يعتبر نجاحا كبيرا لقطاع الاتصالات وللدولة المصرية، نتيجة للمجهود الكبير التي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتهيئة المناخ لاستضافة مصر لكبرى الأحداث العالمية، مؤكدا أنّ الوزارة نجحت على مدار السنوات الماضية في جذب أكبر المؤتمرات العالمية، وتنظيمها فى مدينة شرم الشيخ، مستشهدا بالمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محفل عالمي سنوي

وأضاف أنّ الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR)، تجمع منذ عام 2000 رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من جميع أنحاء العالم، وقد اكتسبت شهرة بوصفها المحفل العالمي السنوي الذي يجمع بين المنظمين لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم أهمية على مستوى العالم.

وأشار إلى أنّ هذه الندوة تبحث أيضا حوارا عالميا حيويا، لمنظمي الاتصالات ودوائر الصناعة بين المنظمين وواضعي السياسة وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.