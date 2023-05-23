«التعليم» تعلن موعد وشروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات، مشيرة إلى أن التسجيل إلكترونيا بداية من 1 حتى 30 يونيو المقبل، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات، وللصف الأول الابتدائى عن 6 سنوات، ولا يزيد على 9 سنوات، ويجرى تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة «القبول النهائي»، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

كما أوضحت الوزارة، أنه خلال فترة التقدم الإلكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس «التقدم للصف الأول الابتدائي فقط»، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

طباعة وكشوف المتقدمين

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 1 حتى 30 يوليو يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف «القبول أو عدم القبول» المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف «تسليم / عدم تسليم» ولي الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

كما أوضحت الوزارة، أن المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 2023/7/1 وحتى 2023/7/30 تقوم بترحيل الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال «الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي» الخاصة بها، ويتعرض مسؤولو المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

المتقدمون لرياض الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال «الرسمي لغات» بعد انتهاء فترة التقدم الإلكتروني المخصصة لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال «الرسمى لغات» بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة؛ للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تقديم أوراق الالتحاق للإدارة التعليمية

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، أوضحت الوزارة أن ولي الأمر يقوم بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، إذ تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، مع ضرورة الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.