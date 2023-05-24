تحرير 16 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة في سيدي سالم بكفر الشيخ

قاد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز سيدي سالم، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحرير 16 محضرًا تموينيًا للمخابز المخالفة في سيدي سالم

شارك في الحملة، رأفت عابد يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم لشئون القرى، ومحمد محمد حسانين، نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات، ومحمد عبد الكريم، مدير عام إدارة تموين سيدي سالم، ورؤساء القرى، ومفتشي التموين بالقرى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أنّ الوحدة المحلية، نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية على مستوى المدينة، وقرى «القن، والقصابي، وسد خميس، وأبو غنيمة، والبلاصي، والحدادي، والفقهاء القبلية، ومنشأة عباس، والورق، وتيدا، والملاحة، والروضة، وبرية لاصيفر، والتفتيش، ودمرو»، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأضاف أنّ الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات كالتالي: «11 محضر نقص وزن، و5 محاضر مخالفات أخرى»، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كل صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.