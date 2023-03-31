حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، ضمن المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق، بهدف تحقيق الانضباط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

حملة على المخابز البلدية

من جانبه، قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز، حيث تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم إعلان أسعار المنتجات.

تطبيق منظومة الخبز

وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبو قرقاص.

وناقش المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا أول أمس تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء رئيسية أو فرعية، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، خلال شهر رمضان المعظم، الى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان بجميع مراكز المحافظة، وتكثيف الحملات التموينية الميدانية وعلى منافذ السلع و معارض أهلا رمضان، وعدم التراخي، في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.