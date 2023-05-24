إيلون ماسك يدير حوارا مع حاكم فلوريدا عن ترشحه لرئاسة أمريكا عبر «توتير»

يجري إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، حوارا مع رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، اليوم الأربعاء، حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث يعد دعما صريحا لترشح الأخير.

ومن المقرر أن يكون حوار إيلون ماسك، مع حاكم فلوريدا، من خلال الفاعلية التي يديرها عبر منصة «تويتر سبيس»، الساعة السادسة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي «العاشرة مساء بتوقيت جرينتش».

إيلون ماسك وحاكم فلوريدا

ووفقا لشبكة إن بى سى نيوز الأمريكية، فمن المتوقع أن يتم عرض فيديو ترويجي للحملة الانتخابية لرون لديسانتيس في وقت لاحق من نفس المساء، حيث يعتبر المنافس الرئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى قائمة متزايدة من المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي للانتخابات الأمريكية 2024.

إيلون ماسك يدعم «ديسانتيس» في الانتخابات

وفى وقت سابق، أعلن إيلون ماسك دعمه لديسانتيس في انتخابات 2024، ووصفه بأنه شخص وسطي، وكتب على «تويتر»: «أنه شخص عاقل ووسطي».

ومن المقرر أن يدير فاعلية إيلون ماسك مع حاكم فلوريدا، اليوم الأربعاء رجل الأعمال التكنولوجي ديفيد ساكس، أحد مؤيدي ديسانتيس، وسيأتي إعلان ترشيح ديسانتيس في اليوم الأول من فاعلية لجمع التبرعات لحملته في ميامي، حيث يقال إنه سيتم إطلاع مؤيديه على الحملة القادمة.

سباق الانتخابات الأمريكية

وشهدت فترة عمل ديسانتيس كحاكم لولاية فلوريدا توسيع قوانين حيازة الأسلحة في الولاية، وتنفيذ قيود على تعليم الجنس والهوية الجنسية في المدارس العامة، وفرض قيود جديدة على الإجهاض.

يذكر أن «تويتر سبيس» هي منصة يسمح من خلالها للمبدعين باستضافة محادثات صوتية على تويتر، ويمتلكها الملياردير الشهير إيلون ماسك.