إيلون ماسك ينتقد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة: يبطئ الاقتصاد

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في مقابلة مع الإعلامي ديفيد فابر من قناة «سي إن بي سي الامريكية»، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان بطيئًا في زيادة أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يكون بطيئًا في خفضها في الأشهر المقبلة.

ماسك قلق بشأن أسلوب عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وخلال المقابلة، عبر ماسك عن رأيه حول السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كمالك لشركات كبرى، قائلا: «إن ما يقلقني بشأن الطريقة التي يتخذ بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للقرارات هو أنهم يستغرقون وقتا طويلا في الاستجابة، ولذلك تكون البيانات قديمة إلى حد ما، وفي 3 مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25% إلى هدف يتراوح بين 5% و 5.25%، وكانت هذه هي الزيادة العاشرة في معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال ما يزيد قليلاً عن عام».

تلميحات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

من جهة أخرى ألمح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يتوقف في المستقبل القريب، وقال ماسك، إن الأشهر الـ12 المقبلة ستكون صعبة على تسلا والشركات الأخرى من منظور الاقتصاد الكلي بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تقلل من ميزانيات المستهلكين، مضيفا: «يمكنك التفكير في رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على أنه نوع من الفرامل بالنسبة للاقتصاد، ويجعل الكثير من الأشياء أكثر تكلفة، وإذا كانت تكلفة تشغيل السيارة أو الرهن العقاري الخاص بك تستوعب قدرًا أكبر من ميزانيتك الشهرية، فسيكون لديك أموال أقل لشراء أشياء أخرى».