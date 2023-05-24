«الوطنية للعلوم» تنظم دورة عن «الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار»

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدورة التدريبية الوطنية حول «الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار»، بحضور الدكتور قيس الهمامي مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي التابع لمنظمة «إيسيسكو» وممثل المنظمة، والسيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

«الوطنية للتربية والعلوم» تنظم دورة تدريبية

وأكد الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن وسائل الاستشراف الاستراتيجي وأدواته تساعد على تعزيز الاتساق، وتطوير لغة مشتركة، وتنظيم الفكر الجماعي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدورة هو دعم المشاركين من صانعي ومتخذي القرار لاكتساب المزيد من مهارات الاستشراف الإستراتيجي الأساسية من الدعم والابتكار والتطوير.

وذكر، أن محاور الدورة تتمثل في العوامل الرئيسية التي تؤثر على تطور النظام الاستشرافي، فضلاً عن التعرف على أدوات الاستشراف الاستراتيجي ومفاهيمه وأساليبه.

رؤية مستقبلية استباقية

وقال الدكتور قيس الهمامي، ممثل «إيسسكو»، إن المنظمة لا تدخر جهداً في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، موضحاً أن مركز الاستشراف الإستراتيجي بالإيسيسكو هو أول مركز فكري من نوعه في إفريقيا والعالم الإسلامي يعمل بمنهجية الرؤية المستقبلية الاستباقية التي تستهدف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف، أن المركز يسعي إلى تعزيز الرؤية الإستراتيجية للمنظمة من خلال توفير تحليلات عالية الجودة وموضوعية للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، فضلاً عن تقديم نصائح وتوجيهات مستنيرة تعزز القدرة الاستباقية، وتساهم في وضع السياسات الفاعلة، إضافة إلى أن المركز يسعى إلى توطيد التعاون بين الأكاديميين وصانعي القرار، وكذا تعزيز الحوار العلمي والثقافي في سبيل تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي.