وزير التعليم العالي يتعهد أمام البرلمان: لا مساس بمجانية التعليم في الجامعات

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موازنة التعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024)، التي بلغت نحو مليار و183 مليون جنيه وموازنة قطاع الخدمات 271 مليون جنيه.

واستعرض الوزير موازنة المستشفيات الجامعية حيث بلغت موازنة مستشفيات جامعة القاهرة 2 مليار و183 مليون جنيه، مشيرًا إلى موافقة الوزارة على أي مقترح بإنشاء جامعة أهلية جديدة بشرط تقديم دراسة جدوى.

مجانية التعليم

وشدد وزير التعليم العالي، أن الجامعات الحكومية تدعم مجانية التعليم ولا مساس بالمجانية، والجامعات الأهلية جزء من الجامعات الحكومية هدفها دعم المواطن وليس لها أي تمييز وهي رسالة لخدمة الطالب والبرامج فيها مدعمة بنسبة 50٪، لافتًا إلى أن 70٪ من البحث العلمي في مصر من الجامعات وهناك تعاون لكل جهات منظومة البحث العلمي مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي وتقدم مصر عالميا في البحث العلمي مؤخرا.

وأضاف «عاشور»: «كل المحافظات بها جامعات لأن الجامعات تبني وتنمي المجتمعات وتقوم بدور مجتمعي، وتوجد بكل محافظات الصعيد وهناك خطة لإنشاء جامعات جديدة منها انشاء جامعتين بالصعيد وجامعة الغردقة التي يتم افتتاحها قريبا خلال أيام».