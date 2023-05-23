وزير التعليم العالي: استثمار 116 مليار جنيه في الجامعات خلال 3 سنوات

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استثمار 116 مليار جنيه على أكثر من 900 مشروع، أغلبها في الجامعات الحكومية، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشيرا أثناء مناقشة لجنة الخطة الموازنة في مجلس النواب لموازنة التعليم العالي، إلى استكمال العمل في 6 جامعات تكنولوجية، فيما تتواصل أعمال إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي وجامعة يابانية.

واعتبر عاشور ما حدث في الجامعات الجديدة بكل أنواعها إنجازا عظيما للدولة المصرية، مضيفا أن ما تنفقه الدولة على البحث العلمي أصبح واضحا وملموسا على أرض الواقع، فيما كشف عن اعتزامه تقديم عرض للنواب لما جرى تنفيذه في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على 35 % من مواردها إضافة إلى 65% من موارد الدولة وكل هذا مع الالتزام بمجانية التعليم، متابعا: «نعمل علي زيادة موارد الذاتية دون تحميل الطلاب أي عبئ.

وبدوره قال النائب عاطف مغاوري أن هناك إجبار لبعض الطلاب على البرامج المميزة ودفع مصروفات، وعقب الوزير قائلا: «لا يوجد إجبار للطالب على دخول برامج مميزة وكل ما نفعله لدعم المواطن المصري ومجانية التعليم».

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العام المالي 2023/2024.