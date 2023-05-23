رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير التعليم العالي: استثمار 116 مليار جنيه في الجامعات خلال 3 سنوات

كتب:

محمد يوسف
12:55 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استثمار 116 مليار جنيه على أكثر من 900 مشروع، أغلبها في الجامعات الحكومية، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشيرا أثناء مناقشة لجنة الخطة الموازنة في مجلس النواب لموازنة التعليم العالي، إلى استكمال العمل في 6 جامعات تكنولوجية، فيما تتواصل أعمال إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي وجامعة يابانية. 

واعتبر عاشور ما حدث في الجامعات الجديدة بكل أنواعها إنجازا عظيما للدولة المصرية، مضيفا أن ما تنفقه الدولة على البحث العلمي أصبح واضحا وملموسا على أرض الواقع، فيما كشف عن اعتزامه تقديم عرض للنواب لما جرى تنفيذه في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على 35 % من مواردها إضافة إلى 65% من موارد الدولة وكل هذا مع الالتزام بمجانية التعليم، متابعا: «نعمل علي زيادة موارد الذاتية دون تحميل الطلاب أي عبئ.

وبدوره قال النائب عاطف مغاوري أن هناك إجبار لبعض الطلاب على البرامج المميزة ودفع مصروفات، وعقب الوزير قائلا: «لا يوجد إجبار للطالب على دخول برامج مميزة وكل ما نفعله لدعم المواطن المصري ومجانية التعليم».

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العام المالي 2023/2024.

 

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي: نعمل على عدالة توزيع الخدمة التعليمية في كل المحافظات

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية

«التعليم» تعلن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

«التعليم» تحقق في تداول أسئلة العلوم للشهادة الإعدادية: عقوبات رادعة للغشاشين

«التعليم» تعلن موعد تقديم رياض الأطفال حكومي 2023.. اعرف خطوات التسجيل

وزير التعليم يهنئ الطلاب المصريين الفائزين في معرض «أيسف» بأمريكا

«التعليم»: التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2023 أول يونيو

«التعليم» تضاعف إجراءاتها لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية.. وقرار مهم بشأن المراقبين
بقلم محمد يوسف