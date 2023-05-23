الجامعات: استقبال أوراق الطلاب المحولين من أوكرانيا والسودان حتى مطلع أكتوبر

أكد عدد من رؤساء الجامعات لخاصة والأهلية، انتظام أعمال قبول طلبات الالتحاق من الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، والأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موضحين أن استقبال طلبات الالتحاق بمختلف الكليات مستمر حتى أول أكتوبر المقبل وهناك أماكن متوفرة بكافة الكليات.

الطلاب المحولين من الجامعات الروسية

وأشار الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى فحص كافة الأوراق المقدمة من قبل الطلاب للجامعات المختلفة، منوهاً إلى انه لم يتم الإعلان عن موعد ظهور نتائج الالتحاق وأن الجامعات مستمرة حتى الآن في استقبال رغبات الطلاب بشأن التسجيل للمحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، لافتا إلى أن التقديم والتسجيل بمختلف الكليات مستمر حتى أول أكتوبر.

الجامعات الأهلية والخاصة

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة مستمرة في قبول طلبات الالتحاق بمختلف الكليات من المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، لافتا إلى أن الجامعة استقبلت أكثر من 550 طلبا عبر الموقع الرئيسي للجامعة، لافتا إلى أنه يجري إرسال الطلبات للأعلى للجامعات لفحصها والتأكد من البيانات الورادة، وفور ورود النتائج سيتم الكشف عنها مباشرة.