«وكيل تموين مطروح»: طرح لحوم سودانية في المنافذ بـ195 جنيها للكيلو

أعلنت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، وصول اللحوم السودانية إلى محافظة مطروح، وسيجري توفيرها في المنافذ التابعة لشركة تجارة الجملة، وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين من أهالي مطروح، تحت إشراف مديرية التموين.

كيلو اللحمة السوداني بـ195 جنيهًا

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ اللحوم السودانية تباع حاليًا في مجمع دلتا ماركت في ميدان البنك الأهلي، وسعر الكيلو 195 جنيهًا، تحت إشراف مفتشي التموين، وذلك بعد طرحها في المنافذ منذ فترة، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتحرص وزارة التموين على توفير اللحوم في المنافذ التابعة لها، وذلك بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أنّ هناك توجيهات بتوفير جميع السلع الأساسية لأهالي محافظة مطروح، من خلال المنافذ التابعة للتموين، ومنها الأرز والسكر وعبوات الزيت، بالإضافة إلى السلع الأخرى مثل السمن والدقيق ومنتجات الألبان بجانب اللحوم، وجميعها بأسعار أرخص من الأسواق الخارجية، وذلك لمواجهة جشع التجار.