«الزراعة»: استيراد 170 ألف رأس ماشية سيؤثر إيجابا على أسعار اللحوم

علّق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على إعلان الوزارة استيراد 170 ألف رأس ماشية جديدة، بجانب الدفعات التي جرى استيرادها بالفعل، وعددها 180 ألف رأس ماشية، بما يصل مجموعه إلى 350 ألف من أجل ضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين في الفترة المقبلة، قائلا إن زيادة العرض سينعكس على سعر اللحوم الحمراء أو «الحية»، بحيث يتم ضخ كميات إضافية منها، في ظل وجود منافذ للبيع من أجل إتاحة بديل مناسب للمواطن المصري.

مصادر استيراد اللحوم تنوعت

وقال «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «نتحدث عن تنوع للمصادر، التي نستورد اللحوم منها، إلى جانب الاعتماد على الإنتاج المحلي من رؤوس الماشية، ومصادر البروتين من أصل حيواني»، مؤكدا أن استيراد هذه الكميات، سيؤثر إيجابا في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

الزراعة توفر احتياجات المربي المحلي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نشجع المنتج المحلي، ونوفر احتياجات المربي المحلي، ونرغب في زيادة حجم المعروض في عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فقد وافقنا على استيراد 170 ألف رأس ماشية، من مصادر متعددة ومتنوعة، وسيتم ذبحها في المحاجر، ثم تُطرح في الأسواق المحلية كلحوم مبردة».

وتابع: «هناك 20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول، يتم تربيتها بغرض التسمين، وبالتالي تكون متوفرة كلحوم في الفترات المقبلة، وهذا يعبر عن جهد كبير مبذول لتوفير احتياجات المواطنين، وزيادة في إتاحة اللحوم الحية».