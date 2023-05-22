أسعار اللحوم اليوم في المجمعات.. أقل من محلات الجزارة بـ120 جنيها

تحرص وزارة التموين على توفير جميع أنواع اللحوم ومشتقاتها بأسعار مخفضة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الأستهلاكية

واستقرت جميع أسعار اللحوم اليوم الاثنين، في منافذ المجمعات الاستهلاكية والتموين، وهي أسعار تختلف عن محلات الجزارة، حيث إن فارق السعر في المجمعات أقل بنحو 120 جنيهًا، من أسعارها لدى الجزارين.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- سعر كيلو البوفتيك 340 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي بـ340 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة الكندوز 340 جنيهًا.

- سعر عرق التربيانكو بين 300 و340 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة 310 جنيهات.

- سعر كيلو السجق البلدي بـ300 جنيه.