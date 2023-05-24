نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء في العدادات مسبقة الدفع.. ابعد عن الغطاء

العدد الكهربائي مسبق الدفع، أصبح منتشر بشكل كبير في ملايين الوحدات السكانية والمنشآت التجارية والصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث توفره شركات الكهرباء حاليا لكل من يقوم بتقديم طلب لتركيب عداد كهربائي، أو الراغبين في تغيير العدادات الكهربائية القديمة بأخرى حديثة مسبقة الدفع للتحكم في الاستهلاك الشهري.

تستعرض «الوطن» عددا من النصائح للتعامل على العداد الكهربائي مسبق الدفع، للمحافظة عليه، ولتوفير الاستهلاك خاصة مع بداية فصل الصيف، وذلك حسبما كشفت صفحة شركة كهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي كالتالي:

- يحب الحذر وعدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد، لإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فصل العداد.

- التأكد دائما من وجود رصيد كافي بكارت العداد لضمان عدم انقطاع الكهرباء.

- ملاحظة العداد بشكل دائم، خاصة أنه يعطي إنذارا في حالة وصول الرصيد لنحو 10 جنيهات، من خلال إضاءة اللمبة الحمراء به.

- يفضل شحن كارت العداد في أول أسبوع من كل شهر، لضمان استمرار العداد عند الشريحة الأولى.

- يجب الحرص على تقليل استهلاك الكهرباء في آخر أسبوع بالشهر، حتى لا تدخل في شريحة أعلى.

- تأكد من ضبط مواقيت الوقت والتاريخ بشكل مستمر عند شحن الكارت.

- في حالة وجود عطل في الكارت وعدم قيامه بشحن الكهرباء يفضل التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها وطلب تغيير الكارت.