9 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. تعرف عليها

نشرت الشركة القابضة للكهرباء، 9 نصائح يجب اتباعها لتخفيض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف، وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك، وتوفير المال المخصص لشحن عداد الكهرباء، وتقليل انبعاثات الطاقة بما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل.

الية تخفيض استهلاك الفاتورة خلال الصيف

وأشارت القابضة في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ المستهلك أصبح أكثر حرصًا ووعيًا في متابعة استهلاكه للكهرباء وخصوصا متابعة قراءة عداد الكهرباء ومن بين النصائح التي نشرتها الشركة لـ تخفيض استهلاك الفاتورة خلال الصيف، الآتي:

** إزالة الثلج

يجب التأكد من إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار، لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

**الطعام الساخن

عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

**ترتيب الأطعمة

ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها تستهلك كهرباء أقل.

** تجميع الملابس المراد كيها مرتين أسبوعيا

تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك المكواة للكهرباء سيكون أوفر من استخدامها يومياً.

** ضبط التكييف

اضبط التكييف على درجة حرارة 25.

**المجفف الكهربائي

لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

** الغسالة بكامل حمولتها

استخدم الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

** استخدم المايكرويف

استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

** ملء الغلاية حسب الحاجة

املأ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.