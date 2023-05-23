3 حالات تتسبب في خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع.. تعرف عليها

كشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة حساب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مُسبق الدفع والذي يتم شحنة عبر الكروت.

خصومات الرصيد من العداد مسبق الدفع

وحددت الشركة القابضة للكهرباء عبر المنشور أنواع الخصومات وأسبابها وطريقة حسابها من رصيد العداد مسبق الدفع كالتالي:

** الحالة الأولى: خصم أقساط

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن هناك العديد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم الميكانيكي بآخر مسبق الدفع «أبو كارت»، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيها شهريا لافتا إلى أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

الحالة الثانية: خصم والمكان مغلق

وقالت الشركة إنه في حالة توقف الاستهلاك بسبب غلق المكان يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا كرسوم في حالة عدم الاستهلاك.

الحالة الثالثة: خصم مقابل خدمة العملاء

واضافت الشركة أنه يتم خصم تكلفة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات جنيه.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 2 جنيه.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 15 جنيها.

- الشريحة السادسة أكثر من 650 حتى 1000 كيلو وات 25 جنيها.

- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات 40 جنيها.