إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسه بجوار محطة وقود مصر الطريق الدولي العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد، 3 أشخاص بينهم عامل ونجله، مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي العلمين، بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية وحُرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «عادل م. أ»، 63 سنة، مصاب بكسر بالضلوع وغيبوبة، ونجله «محمد»، 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وكدمة شديدة بالظهر، وآخر مجهول الهوية، جميعهم مقيمون بالمنصورة.

ونُقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وجاري المتابعة مع المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.