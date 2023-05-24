عيد ميلاد محمد رمضان الـ35.. كيف احتفل الفنان مع جمهوره؟

يعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، ويتساءل البعض عن مع عيد ميلاد محمد رمضان الـ35، الذي احتفل به أمس وشارك جمهوره فيديوهات توضح الاحتفالات به في مصر وأمريكا.

عيد ميلاد محمد رمضان في مصر

نشر محمد رمضان فيديو له، خلال احتفال أحد الفنادق الشهيرة بعيد ميلاده بطريقة طريفة، حيث أعد الفندق تورتة خاصة له، معلقا: «عيد ميلاد محمد رمضان.. شكرا لكم جميعا»

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في أمريكا

ومن ناحية أخرى شارك محمد رمضان فيديو له من أمريكا أثناء احتفال جمهوره به في إحدى الحفلات الغنائية، حيث ظهر خلال فيديو مع جمهوره يحتفل بعيد ميلاده، على أغنيته الشهيرة «نمبر وان»، وذلك أثناء تواجده في أحدى حفلاته في أمريكا، والجمهور يهتف له بـ«Happy birth day to you»، وذلك ضمن الاحتفال بعيد ميلاد محمد رمضان.

آخر أعمال محمد رمضان

يشارك الفنان محمد رمضان بدور العرض حالياً بفيلم هارلي، والذي تخطت إيراداته الـ35 مليون جنيه، حيث استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي .