محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في أمريكا (فيديو)

احتفل الفنان محمد رمضان، أمس، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الثلاثاء 23 مايو، وذلك في حفله الغنائي الذي أقامه بالولايات المتحدة الأمريكية، وكشف عن الأمر من خلال صفحته الخاصة.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو من حفله الغنائي في أمريكا، ومحبوه يفاجئونه بالاحتفال بعيد ميلاده وهو على خشبة المسرح من خلال تورتة مكونة من عدة أدوار.

محمد رمضان يعلق على الاحتفال بعيد ميلاده

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو: «الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي النهاردة عيد ميلادي بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت».

أبطال جعفر العمدة

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك مؤخرا في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة، الذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم هالة صدقي ومنذر رياحنة ومنة فضالي وإيمان العاصي وزينة وأحمد داش وفريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.