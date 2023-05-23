محمد رمضان ونيللي كريم في المنصورة.. اعرف تفاصيل تصوير الفيلم الجديد

قضى الفنانان محمد رمضان ونيللي كريم، نحو 14 ساعة في أحياء ومناطق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لتصوير أجزاء من فيلمهما الجديد، والذي سيتم عرضه في عيد الأضحى المبارك، وهو ما جعل عدد كبير من المواطنين يتجمعون لمشاهدتهما، وسط حفاوة شعبية.

محمد رمضان ونيللي كريم في المنصورة

وظهر الثنائي في مناطق مختلفة بمدينة المنصورة اليوم، بدأت من شارع الجيش وبالقرب من مبني محافظة الدقهلية، ثم شارع الجمهورية وميدان أم كلثوم، ونهر اليل فرع دمياط، وغيرها من الأماكن الأخرى على مدار اليوم ولايزال يستكمل تصوير فيلمه.

محمد رمضان ونيللي كريم في شارع بنك مصر

وصور محمد رمضان ومعه الفنانة نيللي كريم مشاهد فيلمهما الجديد «ع الزيرو» في شارع بنك مصر بالمنصورة والمعروف بـ «شارع الأطباء» لكثرة العيادات الطبية والصيدليات في الشارع، ومعهما طفلة صغيرة تؤدي أحد الأدوار في الفيلم، وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة الفنانين، وانتشار أمني كبير.

وتجمع العشرات من المواطنين في الشارع لرؤية الفنان محمد رمضان ونيللي كريم خلال تصوير المشهد الليلي.

محمد رمضان ونيللي كريم في مركب نيلي بالمنصورة

وأخذ محمد رمضان، ونيللي مركبًا نيليًا من أمام مبني محافظة الدقهلية، واتجها به نجو جامعة المنصورة وهناك كان المئات يقفون على الشاطئ يحيونه، وهو ما جعله يبادل التحية معهم.

وكتب الفنان عبر حسابه على إنستجرام: «المنصورة بلد العز وأهل الكرم».

وأشاد عدد من المواطنين بالفنان، والعمل، وتقول هناء السيد، موظفة بإحدى العيادات الخاصة بالمنصورة لـ«الوطن»،: «أنا بحب محمد رمضان وسيبت شغلي عشان أجي اتفرج عليه ومبسوطة انه جه المنصورة ومنتظرة اشوف الفيلم الجديد عشان أشوف بيحكي عن إيه وتحديدا انه المنصورة في الفيلم».

وأضاف إبراهيم علي، عامل: «محمد رمضان يستاهل اللي هو في دا حب الناس مش من فراغ عشان أمه دعياله وهو تعب وشقي عشان يبقي محمد رمضان وكفاية تواضعه وهو بيتعامل مع الجمهور».

ويشارك الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، بطولة في فيلم «ع الزيرو»، والمقرر عرضه في عيد الأضحى، وكشف الفنان عبر حسابه في «إنستجرام»، عن الفيلم قائلا: «حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چى في مصر ومريم ويوسف.. حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى ع الزيرو، تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب.. ثقة في الله بركان نجاح».