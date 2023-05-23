هالة صدقي: حذرت محمد رمضان من تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن الشبه بين الفنان أحمد زكي والفنان محمد رمضان بعد تعاونها مع الأخير في مسلسل «جعفر العمدة» في سباق الدراما الرمضانية 2023، قائلة: «الشبه الوحيد بين أحمد زكي ومحمد رمضان قد يكون الشكل، الاثنين شكلهم مصري».

وأضافت هالة صدقي في ندوة «الوطن»، «أحمد زكي متقمص للشخصيات لدرجة أرهقت جهازه العصبي بدرجة كبيرة ولكن محمد رمضان هو ممثل يجسد الشخصيات ولديه ليونة كبيرة».

هالة صدقي: تقمص أحمد زكي لشخصيات أرهق جهازه العصبي

وتابعت: «في إحدى دورات مهرجان الإسكندرية كان أحمد زكي مرشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلم (أيام السادات)، وذهبت الجائزة للفنان صلاح عبدالله عن فيلم (مواطن ومخبر وحرامي)، وهو ما كان سقطة نفسية وآلم جامد وصدمة بالنسبة له، وكان من رأي اللجنة أن أحمد تقمص الشخصية ولم يمثلها».

وكشفت هالة صدقي أنَّها ضد تقديم محمد رمضان للسيرة الذاتية لـ أحمد زكي، قائلة: «لن ينجح إذا تمّ تنفيذه وأنا حذرته من ذلك، السيرة الذاتية إما أن تقدم بشكل صحيح أو لا تقدم على الإطلاق، أحمد زكي لو كان على قيد الحياة سوف يرفض لأن هناك أسرار كثيرة لا يحب أن يعرفها أحد، والأطراف الأخرى لا تحب أيضًا أن يطلع عليها أحد».