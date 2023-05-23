محمد رمضان يحقق رغبة طفلة مصابة بالسرطان في المنصورة: كان نفسها تشوفه (صور)

«بنات حد عنده فكرة محمد رمضان لسه في المنصورة ولا مشي؟ بنتي مريضة كانسر وبتحبه جدا، وكانت عايزة تشوفه ومش مبطلة عياط»، هذه الكلمات دونتها والدة طفلة مصابة بالسرطان تدعى أسماء المغربي، من مدينة المنصورة، على إحدى المجموعات بـ«فيسبوك»، بعد معرفتها بوجود الفنان محمد رمضان في المنصورة لتصوير عدة مشاهد من فيلمه الجديد «ع الزيرو».

أسماء: بنتي بكت لرغبتها في رؤية محمد رمضان

وكشفت أسماء المغربي، والدة الطفلة، تفاصيل لقاء محمد رمضان، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «ابنتي حورية عمرها 5 سنوات ومصابة بسرطان الدم، وعندما خرجنا من المستشفى وركبنا تاكسي تفاجأنا بزحام في الشوارع، وعندما سألت سائق السيارة، أخبرنا أن الفنان محمد رمضان متواجد بالمنصورة يقوم بتصوير عدد من المشاهد برفقة الفنانة نيللي كريم، وعندما سمعت ابنتي الحديث بكت بشكل هيستيري، رغبة في مقابلة (عمو محمد)، وحينها كل ما فكرت فيه هو كيفية الوصول إليه بأي شكل حتى أحقق أمنية ابنتي».

تحرك سريع لمعرفة مكان استراحة محمد رمضان

وأضافت والدة الطفلة، أنها كتبت بإحدى مجموعات المنصورة الشهيرة الخاصة بالبنات فقط «بنات حد عنده فكرة محمد رمضان لسة في المنصورة ولا مشي؟ بنتي مريضة كانسر وبتحبه جدا وكانت عايزة تشوفه ومش مبطلة عياط من وقت ما سواق التاكسي قال إنه موجود هنا واحنا راجعين من المستشفى، أنا عارفة إنه طلب تافه بس أنا بحاول أحقق ليها أي حاجة تخليها مبسوطة»، ووجد منشورها تفاعلا وتعاطفا كبيرا.

وبدأ الجميع في التحرك لمعرفة مكان تواجد «رمضان» في المنصورة، وبالفعل تمكنت والدة حورية من التوصل لمكان استراحة الفنان بالمنصورة، وتوجهت إليه الساعة الثامنة والنصف مساء.

استجابة فورية من محمد رمضان

تتابع «والدة حورية» أنها عندما وصلت مكان استراحة محمد رمضان، سردت قصتها لرجال الأمن، ووجدت تعاملا راقيا جدا من رجال الشرطة، بحسب حديثها، «وصلت رسالتي بسرعة للفنان، وعاملوني معاملة استثنائية بالرغم من الزحام الشديد وشدة التأمين على المكان، واستطعت الدخول إلى الاستراحة، وتمكنت من مقابلة محمد رمضان الذي استجاب فورا وقابل ابنتي بصدر رحب وسعادة بالغة، وحملها وقال لها أنا مبسوط إني شوفتك، أنا ربنا بيحبني عشان أنتي بتحبيني»، وهو ما منح الشعور بالسعادة لابنتها.

والدة حورية: محمد رمضان تعامل مع ابنتي بتواضع

وتختم أسماء المغربي حديثها قائلة: «الفنان محمد رمضان الذي قابلناه منذ سنتين ونصف في أحد المولات بالقاهرة هو نفس الشخصية الحالية في تعامله المتواضع مع جمهوره وأخلاقه العالية واستجابته السريعة لمطالب جمهوره، والموقف الذي حدث مع ابنتي يثبت مدى رقيه وأخلاقه الحسنة وتواضعه».