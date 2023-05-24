ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية مكبرة بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا – فارسكور- كفر سعد – كفر البطيخ ) وقسمي شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة)؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، و6 قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش – 5 فرود محلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 9 متهمين لعدد 6 منهم معلومات جنائية.