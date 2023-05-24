الاتحاد الأوروبي: مصر يمكن أن تكون محورا ومصدرا للطاقة بالقارة العجوز

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا نظرنا إلى الخريطة سنتحقق من أهمية مصر للاتحاد الأوروبي، فهي قريبة من أوروبا ومنتجة للطاقة، مضيفا «مصر يمكن أن تكون محورا ومصدرا للطاقة للاتحاد الأوربي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم للصادرات من الغاز المسال من مصر للاتحاد الأوروبي، وفي بداية هذا العام كما حدث يمكن زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، حيث صدرت مصر الكثير من الغاز للاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف السفير، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وفي مجال مكافحة الإرهاب فقد كان هناك منذ أسبوع مؤتمر ترأسته مصر بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي وهو منتدى لمجابة الإرهاب الدولي على مدار يومين مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز أنشطة مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وهناك تعاون كبير في هذا القطاع».

يمكن فتح المجالات للمسارات القانونية من خلال تعزيز البرامج التدريبية

وتابع «برجر»: «مصر دولة ذات موقع تتلقى فيه المهاجرين لذلك نتعاون مع السلطات المصرية في عدد من القضايا، منها السيطرة على تهريب المهاجرين ووقف الهجرة غير الشرعية، وكيف يمكن فتح المجالات للمسارات القانونية من خلال تعزيز البرامج التدريبية، وهناك مركز في المعادي يمكن أن يتلقى فيه المتدربون عددا من البرامج لمكافحة الهجرة غير النظامية».

نحاول وضع حلول للأزمة السودانية وإيقاف الصراع السوداني

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى إننا نحاول وضع حلول للأزمة السودانية وإيقاف الصراع السوداني، مضيفا أننا نهتم بحماية المجنيين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان، وأطلقنا جسرا جويا لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير كل المساعدات، كما نشترك مع مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وكثيرون أتوا إلى مصر وممتنون لكل الدعم المقدم من الدولة المصرية.

وأضح: «ممتنون كذلك لاستقبال الأسر السودانية واستقبال أطقم عملنا ووفودنا القادمة من السودان إلى مصر، لذلك فنتعاون بكثرة في الكثير من القطاعات للتأكيد على وضع حد لهذا الصراع»، مشيرا إلى أن مصر لها دور ريادي في القضية الفلسطينية».

وأكد «هناك حاجة لإعلان حل الدولتين ولكن يجب الاتفاق بين الجانبين لوضع حل للأزمة من خلال حل الدولتين، وهناك اندلاع لمزيد من الصراعات في الأراضي الفلسطينية، وممتنون للدور المصري الذي تلعبه لتهدئة الأوضاع ووقف الاقتتال والصراع والدماء الذي رأيناه على مدار الأيام الماضية»، مؤكدًا أن هناك تعاونا قريبا بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل هذه القضية، وكذلك هناك تعاون بين مصر وفرنسا والأردن لتناول عدد من القضايا، ولدينا الكثير من الممثلين لوضع أسس العملية السلمية لوضع الحل الأساسي للتأكيد على أهمية حل الدولتين، والعودة إلى مبادرة السلام العربية.