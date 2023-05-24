 تراجع كبير في أسعار الأدوات الصحية بعد التوجه لتصنيعها محليا

أعلنت شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، استقرار السوق عند معدلاته الطبيعية في هذا القطاع، نتيجة توافر المعروض مقارنة بالطلب، حسب تصريحات فوزي عبدالجليل، رئيس الشُعبة.

وقال عبدالجليل، إنّ توجهات الدولة بتحول المستوردين تدريجيًا إلى التصنيع أدّى إلى زيادة معروض الأدوات الصحية، ومن ثَمَّ استقرار السوق، فضلًا عن أنّ التوجه للتصنيع وفر فرص عمل كثيرة للشباب، وهذا الأمر يزيد تدريجيًا مع مرور الوقت نتيجة التوسع في الإنتاج والتصنيع.

زيادة المعروض بالسوق أدّت إلى ثبات الأسعار

ولفت رئيس شُعبة الادوات الصحية، إلى أنّ زيادة المعروض بالسوق أدّت إلى ثبات الأسعار، والسوق الحر تحكمه آليات العرض والطلب، متوقعًا استمرار الاستقرار في ظل الاتجاه المتزايد للتصنيع الملحوظ في الفترة الأخيرة.

60% من المستوردين في قطاع الأدوات الصحية تحولوا إلى مُصنعين

وأشار عبدالجليل في بيان، إلى أنّ أكثر من 60% من المستوردين في قطاع الأدوات الصحية تحولوا إلى مُصنعين، وتزيد النسبة في المرحلة المقبلة تماشيًا مع توجه الدولة، ما يشير إلى مزيد من استقرار السوق.

وأشاد رئيس شُعبة الأدوات الصحية، بدور غرفة القاهرة في تشجيع أصحاب هذا القطاع ودعمهم من أجل تطبيق توجهات الدولة بالتحول إلى التصنيع ومناقشة مقترحاتهم في هذا الشأن، والسعي للتنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات والتوعية بجميع القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة، ومناقشة الآراء في هذا الشأن من خلال مؤتمرات وندوات واجتماعات مستمرة لتوعية الأنشطة وليس قطاع الأدوات الصحية فقط.