دراسة حكومية: أرباح مشروع تجارة الأدوات الصحية تصل 210 آلاف جنيه سنويا

تعد تجارة الأدوات الصحية من مواسير الصرف الصحي وخلافه من الأنشطة عالية الربح نظرًا لدخولها في العديد من مشروعات البنية التحتية والمرافق والمشروعات السكنية، وبالتالي يرتفع الطلب عليها طوال العام، وتساهم في توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص.

أرباح خيالية من بيع مواسير الصرف الصحي ووصلات المياه

وبحسب دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنَّ تجارة الأدوات الصحية من الاحتياجات الضرورية للمجتمع لتزايد أعمال الإنشاءات، وبالتالي يقدر صافي الأرباح السنوية للمشروع بنهاية العام الأول بحوالي 145 ألف جنيه، مقارنة بأرباح 210 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات بملايين الجنيهات من تجارة مواسير الصرف الصحي

كما توقعت الدراسة الحكومية وصول الإيرادات السنوية لمشروع تجارة مواسير الصرف الصحي إلى حوالي 1,36 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات 1,94 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

تمويلات تصل لـ 65% من التكاليف الاستثمارية بضمان المشروع

وبحسب جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للنشاط التجاري خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع تقدر بحوالي 137 ألف جنيه، مع التوصية بالحصول على قرض بضمان المشروع بفائدة متناقصة 5% يغطي 65% من التكاليف والسداد على 5 سنوات في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مميزات تجارة الأدوات الصحية

أشارت دراسة الجدوى الحكومية، إلى العديد من مميزات مشروع تجارة الأدوات الصحية، من سرعة دوران المنتج لارتفاع الطلب عليه وزيادة أعداد المستخدمين طوال العام، بجانب توفيره فرص عمل إذ يساهم المشروع الواحد في تشغيل 3 عمال.

وتابعت الدراسة أنَّ العائد الداخلي للمشروع يصل إلى أكثر من 5 أضعاف النفقات، وبالتالي ضمان تغطية كل التكاليف الاستثمارية لـ تجارة الأدوات الصحية خلال حوالي عام فقط من بداية عملية التشغيل.