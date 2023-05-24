طعنة الموت.. صداقة «إسلام وجمال» نسفتها وصلة «هزار تقيل» في الجمالية

على قارعة الطريق كانت ضحكات الصديقين «إسلام وجمال» شاهدة على وصلة هزار جمعتهما لدقائق، وقبل أن يتفرقا من أحد الشوارع بالجمالية فجأة سمع المارة صرخات أحدهما، كانت الطعنات أقرب إلى جسده النحيل من بعض المارة الذين أسرعوا لنجدته لكن لم تفلح محاولاتهم تلك، سقط الشاب الثلاثيني جثة هامدة على الأرض إثر مشاجرة جمعته بصديقه بسبب الهزار الثقيل.

وصلة هزار

كان «إسلام» يتعلق بيد صديقه «جمال» محاولًا الدفاع عن نفسه وهو يسدد له الطعنات، بحسب ما شرح شاهد عيان على الجريمة تفاصيلها أمام الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث، وتبين من فحص مسرح الجريمة أن الضحية تلقى عدة طعنات قاتلة في الصدر أودت بحياته في الحال بسبب استقرار إحداها في القلب.

مشاجرة ثم قتل

وقال المتهم «جمال.ك» 38 سنة أمام الشرطة بعد القبض عليه بتهمة قتل صديقه إنَّه كان يسير في طريقه بشكل عادي وتقابل مع صديقه «إسلام.س» وجمعهما الهزار لمدة 5 دقائق وقبل أن ينصرفا تحول الهزار إلى السباب والشتائم وأن المتهم استشاط غضبًا وأمسك سكينًا وطعن بها صديقه مرات متكررة ما أدى إلى وفاته.

وأضاف المتهم أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد أن المجني عليه تعمد إهانته بل سب أسرته ما آثار حفيظة المتهم الذي قرر الانتقام منه فأجرج سكينًا وطعنه عدة مرات، ونفى المتهم تعمد القتل وأنه كان ينتوي إصابته فقط بزعم تأديبه لا قتله لكن الطعنات استقرت في صدره ومات في دقائق.

تشريح جثمان الضحية

وعقب انتهاء جلسة التحقيق قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض إن جريمة قتل الشاب في الجمالية موثقة بالأدلة التي جمعتها النيابة العامة وواجهت بها المتهم وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وأن عقوبة جريمة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل إلى الإعدام شنقًا.