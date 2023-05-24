القبض على مدرس بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما في سوهاج

دفع الانتقام مدرس بتربية وتعليم مركز طما في محافظة سوهاج، إلى قتل نجل شقيق زوجته بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بورد بلاغ من المدعو «ياسر م ع م» 20 عامًا، طالب، ويقيم بناحية التل الزوكي بدائرة مركز طما، باكتشافه مقتل شقيقه «أحمد م ع م» 30 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية بمنزلهما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المذكور مسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأرضي ويرتدي كامل ملابسه، وتبين إصابته بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة وفقًا للفحص المبدئي.

وبفحص المنزل، تبين أنه مكون من طابقين أرضي وعلوي، ويقطن بالطابق العلوي المُبلغ ووالدتهما المدعوة «نادية ع م» 55 عامًا، ربة منزل، وشقيقتهما «جهاد م ع م» 18 عامًا، طالبة، كما تبين وجود فسخ بإحدى النوافذ المطلة على المضيفة بالطابق الأرضي، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الغرفة.

الانتقام الدافع وراء ارتكاب الجريمة

وأفاد المبلغ، أنّ شقيقه الراحل كان يقيم بالطابق الأرضي بمفرده، وعند إيقاظه صباح اليوم، اكتشف إصابته ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أنّ مرتكب الواقعة، هو زوج عمة المجني عليه، «طلعت ع ع ي»، 58 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية، وجرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، إذ تعدى المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابة بفروة الرأس منذ فترة، مما أثار حفيظته ورغبته في الانتقام، وعقد العزم علي التخلص منه وقتله، وفي تاريخ الواقعة، تسلل داخل المنزل، وتعدى على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض «بلطة»، كان قد أعدها مسبقًا، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.