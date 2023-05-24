تعرف على عقوبة ترك بطاقة التموين لدى البقال أو صاحب المخبز

تنفذ وزارة التموين عقوبة مشددة على أصحاب البطاقات التموينية الذين يتركون بطاقة التموين لدى البقال أو المخبز، خاصة في حال ضبط نفس البطاقة التموينية مرتين متتاليتين من الحملات التموينية التي تفتش على أصحاب المخابز ومحال البقالة.

عقوبة ترك بطاقة التموين لدى البقال أو صاحب المخبز

وتشمل عقوبة ترك بطاقة التموين لدى البقال أو صاحب المخبز، إلغاء البطاقة التموينية وسقوط حق الأسرة في دعم الخبز والسلع التموينية، فضلا عن عدم أحقية الأسرة في التظلم أو المطالبة باستخراج بدل لبطاقة التموين التي تم ضبطها وإلغائها.

يعد سقوط الأسرة من الدعم نهائيا هو عقوبة وزارة التموين لكل مواطن يترك بطاقته لدى المخبز أو البقال، إذ تقوم وزارة التموين في المرة الأولى لضبط البطاقة بعدم حذفها من الدعم مع التأكيد على صاحبها بخطورة ترك البطاقة لدى المخبز أو البقال بتوجيه إنذار له، وفي المرة الثانية لضبطها يتم إلغاء البطاقة نهائيا وإسقاطها من منظومة الدعم التمويني نهائيا مع عدم عودتها مرة ثانية على منظومة البطاقات.

منظومة الدعم التمويني

وتضم منظومة الدعم التمويني نحو 23 مليون بطاقة تموينية مدرج عليها 71 مليون مواطن يستحقون دعم الخبز يوميا، ويأتي من بينهم 64 مليون بطاقة تموين يصرفون السلع التموينية شهريا.