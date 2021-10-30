احذر.. حالة وحيدة لإلغاء بطاقتك التموينية نهائيا دون رجعة

يُعد إلغاء البطاقة التموينية وسقوط حق الأسرة في الدعم الشهري الذي تقره الحكومة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، أمرا لا تهاون فيه، حيث إن قرار إلغاء بطاقة التموين في هذه الحالة يكون قرارا نهائيا ولا يتم الرجعة فيه مهما كان مدى أحقية الأسرة في الدعم المقرر.

متى تتم مصادرة وإلغاء البطاقة؟

وتُعتبر الحالة الوحيدة التي تعاقب فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسرة المستفيدة من الدعم بإلغاء بطاقتها التموينية، وبالتالي سقوط المقررات الشهرية عنها، هي حالة ترك بطاقة التموين لدى منفذ البقال التمويني أو لدى المخبز.

ما العقوبة المقررة على الأسرة التي تترك بطاقة التموين لدى البقال والمخبز؟

تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه إذا تمكنت حملة تفتيشية من قبل مفتشي التموين من ضبط بطاقة التموين لأي أسرة متروكة لدى المنفذ أو المخبز، فإنه يتم في المرة الأولى توجيه إنذار لصاحب البطاقة التموينية، أما إذا تم ضبطها مرة ثانية متروكة لدى البقال أو المخبز يتم مصادرة البطاقة وإلغاؤها وسقوط حق الأسرة في إصدار بطاقة تموين جديدة.

هل يُعاقب البقال التمويني أو صاحب المخبز إذا ضُبطت عنده بطاقات تموينية مجمَّعة؟

مثلما يتم توجيه إنذار للأسرة في المرة الأولى التي يتم ضبط فيها البطاقة التموينية، فإنه أيضًا يتم في المرة الأولى توجيه إنذار لمنفذ البقال أو للمخبز البلدي الذي يضبط عنده بطاقات تموينية مجمعة، إلا أنه في المرة الثانية وفي حال تكرار تجميع بطاقات مرة أخرى يتم هنا غلق المخبز أو المنفذ نهائيا، وذلك طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويبلغ عدد منافذ التموينية حوالي 38 ألف منفذ تمويني، و30 ألف مخبز بلدي، حيث يحذر على هؤلاء جميعًا تجميع البطاقات التموينية من المواطنين.

فيما أوضحت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن» أن سبب تغليظ العقوبة الموقَّعة على الأسرة والمخبز حال ترك بطاقة التموين، هو اكتشاف الوزارة قيام بعض المخابز البلدية بتجميع البطاقات والأرقام السرية لها وصرف مقررات المواطنين مقابل منح المواطنين ضعف مبلغ الدعم المقرر لهم من الحكومة، ما يعد إهدارًا للدعم الذي تقره الحكومة للفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة.