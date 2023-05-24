استعلام عن بطاقة التموين لمعرفة حصة الأفراد من السلع المدعمة

يلجأ العديد من أصحاب بطاقات التموين لخدمة استعلام عن بطاقة التموين الخاصة بهم، والتي توفرها وزراة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وتمكّن طالب الخدمة من معرفة رصيد السلع المخصص له، والحصص الشهرية منها بناء على عدد الأفراد، وذلك من بين الخدمات التموينية الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين حاملي بطاقات التموين.

حصة الأفراد من السلع التموينية 2023

ووفقا لعدد الأفراد المدرجين على بطاقة التموين، فإنّ حصة الأسرة من السلع التموينية 2023 تُحدد كما يلي.

- صرف زجاجة زيت وزن 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلوجرام سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات أكياس للبطاقة.

- صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو يتمّ بديلًا عن الأرز صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

خطوات إجراء استعلام عن بطاقة التموين

وتتيح بوابة مصر الرقمية، إجراء استعلام عن بطاقة التموين لمعرفة رصيد الخبز وحصة السلع التموينية الشهرية، باتباع الخطوات التالية:

1- فتح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

6- سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.