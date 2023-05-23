خدمات بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية.. اعرف خطوات إنشاء الحساب

تُلزم بوابة مصر الرقمية المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات بطاقة التموين إلكترونيًا، بضرورة إنشاء حساب أولًا على البوابة الرقمية، قبل البدء في تنفيذ الخطوات الخاصة بكل خدمة، والتي يبلغ عددها 8 خدمات تتيحها وزارة التموين للمواطنين بديلًا عن الذهاب للمكاتب التموينية.

خدمات بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

وتشمل خدمات بطاقة التموين المتاحة والمتوفرة على بوابة مصر الرقمية، على 8 خدمات كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

خطوات إنشاء حساب للاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية

وللاستفادة من الخدمات السابقة تطلب بوابة مصر الرقمية إنشاء حساب أولا شخصي لطالب الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنـــا

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار

5. كتابة اسم الوالدة

6. الضغط على أيقونة التالي

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول

8. يتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول

9. يتم إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني

13. الضغط على أيقونة التالي، ثم تظهر رسالة نصية إلكترونية بأنه تم إنشاء الحساب بنجاح