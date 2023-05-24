«الجارديان»: ارتفاع أسعار السلع في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 45 عاما

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أنّ اقتصاد المملكة المتحدة على المسار الصحيح، تحديدا بعد انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 8.7 %، وهو أكبر انخفاض منذ بدء أزمة تكلفة المعيشة، لكن وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة عند أعلى المستويات منذ 45 عامًا.

ارتفاع أسعار السلع فى بريطانيا

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، جمع مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأرقام الإجمالية لأسعار السلع والمنتجات الغذائية والطاقة باستخدام مؤشر أسعار المستهلك، وكشفت تلك الأرقام عن نسبة ارتفاع تكلفة العديد من تلك العناصر اليومية حتى شهر أبريل الماضي.

السلع الغذائية في بريطانيا

وارتفعت نسبة أسعار السلع الغذائية في بريطانيا مثل السكر إلى 47.4%، وزيت الزيتون 46.4% لما يعادل الضعف، ومنتجات البيض 37%، ووصل سعر الـ12 بيضة في العاصمة لندن نحو 4 جنيهات استرليني أي يعادل تقريبا 155 جنيه، ومنتجات الألبان 33.5%، والجبن 30.6%، في حين ارتفعت أسعار الدقيق والحبوب الأخرى بنسبة 30%، والمكرونة 27.7%، والوجبات الجاهزة 20.8% ، بالإضافة إلى الزبدة والخبر 20.1%.

أسعار منتجات الطاقة والكهرباء

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 36.2% ، والكهرباء 17.3%، والوقود الصلب 22.6%، وبحسب الصحيفة، قال جرانت فيتزنر، خبير اقتصادي في مكتب الإحصاءات البريطاني، إنّ الأسعار تستمر بشكل عام في الزيادة مقارنة بالعام الماضي، ومن المحتمل أن تعزز الأرقام التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أعلى بعد اجتماع بنك إنجلترا، لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض في البلاد خلال شهر يونيو المقبل.