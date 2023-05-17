بريطانيا تكشف عن إصابتين بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

أعلنت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، صباح اليوم، أنه جرى تسجيل حالتين إصابة بإنفلونزا الطيور، وتعود تلك الحالتين الى عاملين اثنين من مزرعة دواجن في مدينة إنجلترا، وذلك نتيجة اختلاطهما المستمر بالدواجن داخل المزرعة، وأجرت السلطات الصحية الفحوصات الشاملة الخاصة بهما والمخالطين لهما للتأكد من عدم إصابة أي شخص آخر، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن البريطانية».

بريطانيا تعلن عن إصابتين بإنفلونزا الطيور

وبحسب مصدر رسمي من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، فإن هناك اثنين من بين العاملين في مزرعة دواجن، أصيبا بإنفلونزا الطيور، وأن الإصابة قد تكون ناجمة عن الاختلاط المستمر مع الدواجن داخل المزرعة.

وأضافت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بإنفلونزا الطيور، منذ ديسمبر 2021، حيث أصيب حينها حارس البط، آلان جوسلينج الذي يبلغ من العمر 79 عاما داخل منزله، بعدما كان يعيش مع أكثر من 20 بطة مسكوفي، بينما أصيب عاملان أمس.

انتشار إنفلونزا الطيور في بريطانيا

وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت في بريطانيا على الحالتين المصابين بإنفلونزا الطيور، أنه لم تظهر على الحالات المصابة أي أعراض، حيث كشفت نتائج الفحوصات أنها إيجابية، كما جرى فحص جميع المخالطين للحالتين المصابين بإنفلونزا الطيور، ولم تظهر أي نتيجة إيجابية لهم.