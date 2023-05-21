رئيس وزراء بريطانيا يكشف موعد بدء تدريب طيارين أوكرانيين

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستبدأ في تدريب طيارين أوكرانيين هذا الصيف، واصفا موافقة واشنطن على تزويد كييف بمقاتلات «إف-16» بأنها «إنجاز حقيقي».

بريطانيا تدعم أوكرانيا في بناء قواتها الجوية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال «سوناك»، اليوم، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة دول مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، إن بلاده ستقف مع أوكرانيا طالما استغرق الأمر، وذلك لأن أمنهم هو أمننا، مضيفا: «لقد حققنا اختراقا حقيقيا في هذه القمة، بفضل دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحالف الدولي بشأن توفير طائرات إف-16 لكييف».

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تدعم أوكرانيا في بناء القوة الجوية التي تحتاجها في المستقبل، وستبدأ في تدريب طيارين أوكرانيين هذا الصيف، مشددا على أن أي تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا.

وكان قادة دول مجموعة السبع دعوا الصين، في بيان مشترك، أمس، إلى الضغط على روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وقالوا إنهم لا يريدون إلحاق الضرر بالصين ويسعون إلى علاقات بناءة ومستقرة مع بكين.

بريطانيا: الصين التحدي الأكبر للأمن والازدهار العالميين

من جهة أخرى، وصف رئيس الوزراء البريطاني الصين بأنها «التحدي الأكبر» للأمن والازدهار العالميين، مؤكدا ضرورة الحد من المخاطر الناجمة عن سياسات بكين، قائلا: «تشكل الصين أكبر تحد في عصرنا للأمن والازدهار العالميين، فهم يبدون قدرا متزايدا من الاستبداد في الداخل والحزم في الخارج».

وأضاف أن مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الأخرى ستعمل على التخلص من المخاطر والتحديات ومن ضعف سلاسل التوريد التي رأيناها من الصين، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسنا من الاستثمار العدائي والقيام بذلك بطريقة لا تضر ببعضها البعض، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالحد من المخاطر وليس فك الاقتران.