فيلم Fast X يواصل صعوده في شباك التذاكر ويحقق 344 مليون دولار

يواصل فيلم Fast X تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي حول العالم، بعد أيام قليلة من طرحه، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل لـ344 مليون دولار حتى أصبح في المركز الخامس في قائمة أعلى الأفلام إيرادات في 2022، بينهم 72 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، و271 مليون دولار في السوق الخارجي، وفق ما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

ومن إجمالي 271 مليون دولار إيرادات لـ فيلم Fast X في السوق الخارجية، كانت الصين صاحبة أعلى نسبة من الإيرادات والتي وصلت لـ81.6 مليون دولار في أقل من أسبوع، كما حقق في المكسيك 18 مليون دولار، إضافة إلى 11.2 مليون دولار في البرازيل، و9 ملايين دولار في الهند وإندونيسيا، وحقق 7 ملايين دولار في كوريا الجنوبية.

البرومو الدعائي لـ فيلم Fast X

تفاصيل فيلم Fast X

يعتبر فيلم Fast X هو الجزء العاشر من سلسلة الأفلام الشهيرة «Fast & Furious» الذي يحمل توقيع المخرج جستن لين، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، بينهم فين ديزل، ميشيل رودريجز، جايسون موموا وبري لارسون.