إلغاء امتحان 4 طالبات بمادة الفلسفة للصف الأول الثانوي بمطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتائج التحقيق في واقعة اكتشاف أوراق تخص مادة الفلسفة، بحوزة أربعة طالبات بإحدى المدارس الثانوية، في أثناء أداء الامتحان في ذات المادة يوم السبت 13 مايو، ونص على إلغاء الامتحان للطالبات.

نتائج التحقيقات في وقائع الغش بامتحانات مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، إنّ نتائج التحقيقات جاءت على النحو التالي:

- إلغاء امتحان لأربع طالبات في مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي منازل، وذلك لوجود أوراق معهن تخص مادة الفلسفة في أثناء الامتحان، مع السماح لهن بدخول امتحان الدور الثاني لذات العام في نفس المادة، وذلك للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والخاص بأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

- مجازاة ثلاثة معلمين بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم، وذلك التراخي في أداء عملهم المكلفين به في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

التحقيق مع المراقبين والملاحظين

وأوضح وكيل تعليم مطروح في بيان، أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق، أعملت الإدارة العامة للشئون القانونية بتعليم مطروح، شؤونها والتحقيق الفوري مع الطالبات وملاحظي ومراقب اللجنة، بخصوص واقعة الإهمال والتقصير في الامتحانات، وجاءت نتيجة التحقيق بما جرى ذكره، وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والخاصة بالآثار المترتبة على أعمال الإهمال والتقصير والإخلال بأعمال الامتحانات.