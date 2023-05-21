وكيل تعليم مطروح: إلغاء امتحانات 4 طلاب بالإعدادية بسبب الغش والشغب

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه جرى إلغاء امتحان طالبين في الشهادة الإعدادية في مدرسة رياض الصالحين بحي الزهور بإدارة مطروح التعليمية بسبب إثارتهما الشغب داخل اللجنة، على إثر مشاجرة دارت بينها، واعتداء كل منهما على الآخر، علي أن يتم إلغاء امتحانات جميع المواد لهما واعتبار هذا العام رسوب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى ضبط طالبين أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، في مادة الهندسة داخل لجنة يونس جاب الله، بسبب تصويرهما الامتحان، وجرى بإحالة الواقعة للتحقيق في الإدارة التعليمية.

إحالة متابعين بالشهادة الإعدادية للتحقيق

وأشار وكيل تعيم مطروح، إلى أنه جرى إحالة بعض المراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق في مديرية التربية والتعليم بالشؤون القانونية، بسبب الإهمال والتقصير بالعمل وعدم الانضباط في العمل المكلفين به وعدم حضورهم لاستلام مظاريف أسئلة الامتحانات من اللجنة الثلاثية المشكلة والمكلفة بالقيام بذلك داخل لجنة امتحان الإعدادية بلجنة مدرسة يونس جاب الله الإعدادية.

تحويل سكرتيرة لجنة مدرسة أولاد صقر للتحقيق

ولفت وكيل تعليم مطروح أنه تقرر إلغاء تكليف الزائرة الصحية في لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة أولاد صقر الإعدادي بمطروح وإخلاء طرف سكرتيرة اللجنة لعدم اتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات المنظمة من وزارة التربية والتعليم، بعد أن جرى رصد عدم انضباط باللجنة من خلال غرفة عمليات الامتحانات بالمنعقدة بالمديرية، والتحقيق معها بالإدارة التعليمية.

متابعة لجان الامتحانات ومعاقبة المخالفين

وأوضح وكيل الوزارة أنه يجري متابعة جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة مطروح وسيتم الضرب بيد من حديد علي جميع المخالفات من الطلاب داخل اللجان أو الإداريين والعاملين في اللجان حالة ضبط أي مخالفات أو تجاوز أو عدم الالتزام بالتعليمات في العملية الامتحانية وإحالة المتسبب للتحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.