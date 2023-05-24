تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي بعد خروجه من العناية المركزة

استقرت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، بعد خروجه من العناية المركزة أمس، حيث أنه تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الأخيرة، استعدت مكوثه في الرعاية المركزة لعدة أيام.

تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

وقالت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان لـ«الوطن»، الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، مؤكدة على استقراراها، بعد أن تم نقله إلى غرفة عادية،

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

وعن تفاصيل الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي قالت زوجته: «تعرض لالتهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يأخذها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة، وحالته استدعت نقله إلى المستشفى».

آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي

وكانت آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي، عام 2021، من خلال مشاركته في فيلم «براءة ريا وسكينة»، ومسلسل «الطاووس»، وكان له ظهور مميز بدور «أحمد» خلال مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة، عام 2020، كما شارك بدور «مقصود» خلال مسلسل «جمال الحريم» مع الفنانة نور اللبنانية.

قدم الفنان أشرف مصيلحي مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها «نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام»، ومن أبرز أفلامه «أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي».