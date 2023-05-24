رئيس المصرف المتحد: أفريقيا تضم 11 مجالا واعدا وعلاقاتها بمصر قوية

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، معقبا على جلسات اليوم من اجتماعات بنك التنمية الأفريقي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إنّ هناك 11 مجالا استثماريا واعدا بالسوق الافريقي وهي «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المناخ، الطاقة، النقل واللوجيستيات، البتروكيماويات والمنتجات البترولية، الزراعة والصناعات الغذائية، الصناعات خاصة التجميعية والمغذية، التعليم، الصحة، تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، تمكين الشباب والمرأة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

علاقات قوية وراسخة بين مصر والدول الإفريقية

وأضاف خلال المؤتمر الذي جاء بعنوان «حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الاخضر في إفريقيا»، أنّ مصر ودول القارة السمراء تربطهم علاقات راسخة وتاريخية، تستند على الدعم السياسي القوي والاقتصادي المتنامي في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن أجهزة الدول الإفريقية الشقيقة والبنوك المركزية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يعملون وفق خطط طموحة لنمو الاقتصاد الإفريقي بشكل عام، وفقا لخطط وأجندة التنمية المستدامة 2063 تحت شعار «أفريقيا التي نريدها».

وأشار «القاضي» إلى أنّ الدولة المصرية تسعي جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية في منظومة متكاملة نحو تنمية القارة السمراء بأكملها، عن طريق تعظيم حجم الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية، وتوفير المزيد من الفرص التمويلية الخضراء لمشروعات المناخ والطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مشروعات تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، بالإضافة إلى دعم خطط تعميق التصنيع القومي بدول القارة.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية في رسم التوجه العام، لتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية بأفريقيا من خلال وضع أسس ومنهجية وآلية تحفيزية، كذلك تعزيز وتفعيل آليات اتقافيات التبادل التجاري مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA وأيضا اتفاقية الكوميسا.

كما أشاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بسياسية البنك المركزي المصري نحو السماح لعدد من البنوك المصرية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بالتوغل داخل السوق الإفريقي سواء من خلال إنشاء مقرات لها بعدد من الدول الافريقية أو من خلال الربط التكنولوجي للبنوك الرقمية، وإتاحة الفرص والتوسع في آليات التمويل الأخضر، والعمل على إنشاء شركات ضمان مخاطر.

السوق الإفريقي يبلغ 1.2 مليار نسمة

ولفت إلى أنّ السوق الأفريقي يمثل سوقا واعدة، يبلغ تعداد سكانه حوالي 1,2 مليار نسمة بعدد نحو 58 دولة أفريقية، هذا وتمتلك السلع والمنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الإفريقية، وتتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوى دخول الغالبية من سكان أفريقيا، لذلك فالتوجة لأفريقيا يمثل خيارا مثاليا للمستثمر.